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Председатель Тюменской облдумы пригласил предпринимателей к участию в конкурсе "Тюменская марка"

Общество, 16:09 13 августа 2018

Сергей Корепанов / фото Тюменской областной думы

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов выступил с видеообращением к бизнесу столицы региона и жителям области и пригласил участвовать в конкурсе "Тюменская марка-2018".

"По традиции ста предприятиям Тюмени предлагается принять участие в этом конкурсе и представить огромный выбор продукции. Жители смогут оценить качественные товары, удостоенные наград на выставках различного уровня. Этому способствовало проведение региональной акции "Покупаем тюменское!", а также ярмарок сельхозпродукции в городах Югры и Ямала", - отметил спикер регионального парламента.

Сергей Корепанов призвал бизнес активно включиться в соревнования за право получить почетный знак качества "Тюменская марка", а неравнодушных земляков выступить в качестве "народных экспертов" по определению лучших товаропроизводителей.

Напомним, регистрация участников и "народных экспертов" конкурса "Тюменская марка" продолжается на сайте www.marka72.ru и продлится до 7 сентября. Выставка состоится 26-27 октября в спорткомплексе "Центральный". В этом году впервые за историю проведения конкурса, его соорганизатором, совместно с департаментом экономики и стратегического развития администрации Тюмени выступает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Телефон горячей линии конкурса: 8(3452) 288-401.

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# Сергей Корепанов , Тюменская марка , Тюменская областная дума

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