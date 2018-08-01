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В ямальские реки выпустили более 600 миллионов штук молоди осетровых и сиговых видов рыб

Общество, 16:31 13 августа 2018

noturfish.ru

Добывающие компании компенсируют ущерб, нанесенный водным биоресурсам Ямала и среде их обитания. Об этом сообщает пресс-служба Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

В соответствии с заключенными договорами на искусственное воспроизводство водных биоресурсов, с начала 10 августа 2018 года в зоне ответственности территориального управления выпущено 618,36 млн штук молоди осетровых и сиговых видов рыб.

"Артик СПГ 2", "РОСПАНИНТЕРНЕШНЛ" и АО "Артикгаз", силами Собского рыбоводного завода осуществлен выпуск 1,261 млн молоди муксуна в реку Обь в районе Лабытнанги.

"Газпромнефть-Ямал" также силами Собского рыбоводного завода выпустили в реку Собь в районе поселка Харп 4,16 млн малька чира.

Собский рыбоводный завод – единственное предприятие по воспроизводству ценных сиговых рыб в Нижнеобском бассейне. Завод введен в эксплуатацию в 2017 году.

В Ямало-Ненецком автономном округе реализуется дорожная карта по развитию аквакультуры до 2025 года. Планируется, что Собский рыбоводный завод может стать своего рода центром компетенций в этой сфере. На предприятии формируют маточное стадо муксуна, насчитывающее 16 тыс. производителей, от которых уже в следующем году планируется получить первую икру для закладки на инкубацию. Перспективным направлением работы завода может стать зарыбление озер молодью сиговых - как за счет компенсационных средств, так и за счет рыбоводных организаций.

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# рыборазведение , Ямал

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