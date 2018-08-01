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Круглый стол по имущественной поддержке проведут для предпринимателей в Тюмени

Общество, 08:58 14 августа 2018

Фото Тюменской Торгово-промышленной палаты

Круглый стол по вопросу имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства начнется в малом зале заседаний администрации Тюмени в 14 часов 25 сентября.

По информации департамента имущественных отношений, в заседании приглашают принять участие индивидуальных предпринимателей и руководителей хозяйственных обществ, субъектов малого и среднего предпринимательства.

Контактные телефоны: 39-82-58, 39-82-53. Начало регистрации участников в 13 часов 30 минут.

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# круглый стол , малый бизнес

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