Круглый стол по имущественной поддержке проведут для предпринимателей в Тюмени
Фото Тюменской Торгово-промышленной палаты
Круглый стол по вопросу имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства начнется в малом зале заседаний администрации Тюмени в 14 часов 25 сентября.
По информации департамента имущественных отношений, в заседании приглашают принять участие индивидуальных предпринимателей и руководителей хозяйственных обществ, субъектов малого и среднего предпринимательства.
Контактные телефоны: 39-82-58, 39-82-53. Начало регистрации участников в 13 часов 30 минут.