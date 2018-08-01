Заместитель прокурора Тюменской области проведет личный прием граждан в Абатском
Фото ИА "Тюменская линия"
Личный прием граждан проведет заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин в райцентре Абатское 21 августа.
Прием будет организован с 13 до 14 часов в здании районной прокуратуры по ул. Ленина, д.21/2.
Все поступившие в ходе личного приема обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Подразделение: прокуратура Тюменской области