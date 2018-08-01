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Заместитель прокурора Тюменской области проведет личный прием граждан в Абатском

Общество, 10:05 14 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Личный прием граждан проведет заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин в райцентре Абатское 21 августа.

Прием будет организован с 13 до 14 часов в здании районной прокуратуры по ул. Ленина, д.21/2.

Все поступившие в ходе личного приема обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Подразделение: прокуратура Тюменской области

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# Абатский район , личный прием , прием граждан , прокуратура

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