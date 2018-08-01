Четверых тюменцев осудят за избиение полицейских

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Уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции возбуждено в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

8 августа возле дома № 32а корпус 1 на ул. Судостроителей в ходе пресечения противоправных действий граждан в отношении сотрудников полиции было применено насилие, опасное для жизни и здоровья.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Четырем задержанным предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.