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Четверых тюменцев осудят за избиение полицейских

Происшествия, 15:10 14 августа 2018

sledcom.ru

Уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции возбуждено в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

8 августа возле дома № 32а корпус 1 на ул. Судостроителей в ходе пресечения противоправных действий граждан в отношении сотрудников полиции было применено насилие, опасное для жизни и здоровья.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Четырем задержанным предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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# драка , полиция

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