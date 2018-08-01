Творческий и спортивный досуг горожане проведут в честь дня рождения области

Фото ТГМЦ Фото ТГМЦ

Интерактивные площадки в честь дня рождения Тюменской области откроются на Центральной площади Тюмени 15 августа. С 17 часов 30 минут до 19 часов 30 минут горожанам предложат разнообразные формы досуга.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, специалисты ЦВР "Дзержинец" проведут сити-квест, организуют работу фотозон для членов клуба молодых семей. Фотографии затем будут размещены в сети Интернет с хештегом #СемьиТюменской области. В рамках акции #Берегитедетей специалисты опросят население и раздадут профилактические листовки по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

Мастерицы из детско-юношеского центра "Фортуна" подготовят выставку изделий декоративно-прикладного творчества и проведут занятие для всех желающих по изготовлению поделок.

Батутный центр "СкайМакс" даст мастер-класс по ряду упражнений, в том числе по удержанию равновесия, и разыграет сертификаты на посещение центра.

Представители компании "Мосигра" развлекут детей популярными играми "Дженга", "Пингвин на льдине", "Вопрос-ответ" и другими.

Педагоги лингвистического центра "Приорита" научат поздравлять с днем рождения Тюменской области на английском языке, проведут викторину, победителю которой вручат сертификат на обучение в центре.

Запоминающимся станет для горожан электронный тир, среди участников которого будут мастер спорта России международного класса по лыжному спорту - биатлону, участник XVIII Зимних Олимпийских игр в Нагано, чемпион мира, призер этапов Кубка мира, победитель этапов Кубка Европы, чемпион Европы, Всемирной студенческой Универсиады Павел Вавилов, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по биатлону Луиза Носкова, олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Галина Куклева. Батл с чемпионами проведут специалисты СДЮСШОР № 2.

Профессионалы из СДЮСШОР № 4 и ДЮЦ "Старт" организуют веселые старты для детей "Беговел", мастер-класс по велоспорту и соревнования по городошному спорту.

Городской шахматный клуб развернет свою работу с традиционными интеллектуальными играми: шахматами, шашками и рэндзю.

Школа Footskill представит футбольный фристайл, участники которого продемонстрируют спортивный уровень и научат всех желающих различным трюкам с футбольным мячом.

Специалисты Тюменского городского многопрофильного центра в рамках промоакции ВФСК ГТО организуют онлайн-регистрацию на федеральном сайте Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне", проконсультируют население о центрах тестирования и условиях прохождения спортивных испытаний.