Полицейских, скрывших ДТП с гибелью велосипедиста, осудят в Екатеринбурге

Фото www.mos.ru | Фото: t-l.ru Фото www.mos.ru | Фото: t-l.ru

Сотрудники ДПС Свердловской области обвиняют в сокрытии факта ДТП с гибелью велосипедиста, они предстанут перед судом в Екатеринбурге, сообщает региональная прокуратура.

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

По версии следствия, в силу служебных обязанностей о всяком ДТП, ставшем им известным, сотрудники ДПС должны были доложить в дежурную часть. 29 августа 2017 года на проезжей части съезда с ул. Московской на Объездную дорогу произошло столкновение ВАЗ-21101 и велосипеда, в результате которого велосипедист получил травмы головы и туловища.

Обвиняемые в тот же день прибыли на место происшествия, где имелись явные следы ДТП и находился его участник — водитель автомобиля. Не желая ухудшать статистические показатели ГИБДД, инспекторы составили ложную схему произошедшего, где указали об отсутствии факта ДТП. Кроме этого, обвиняемые отобрали у пострадавшего велосипедиста объяснения, согласно которым он получил травму не в результате дорожно-транспортного происшествия. В возбуждении уголовного дела по факту ДТП было отказано, считают следователи.

Впоследствии менее чем через месяц после аварии велосипедист скончался от полученных в результате ДТП травм.