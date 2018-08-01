На "Тюменском яйцефесте" гамбургским петухом можно полюбоваться, а страуса - попробовать

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Гамбургский петух станет одним из диковинных украшений первого фестиваля яйца "Тюменский яйцефест", который пройдет 18 августа в селе Каскара.

Эту птицу, как сообщила на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова, представит предприниматель из Чикчи Наталья Демченко.

"Это "Страусиная ферма", без которой мы не сможем обойтись на этом празднике, - отметила Светлана Иванова. - В хозяйстве великое множество редких видов птиц, отличающихся оригинальной красотой. Она покажет гостям фестиваля все разнообразие декоративной птицы".

Гамбургские куры известны с глубокой древности, они зарекомендовали себя на мировом рынке как самая производительная порода. Внешность птицы очень красивая, привлекающая внимание. Они бывают разных расцветок: золотистые, белые, черные, голубые, черные, пестрые и пятнистые. Наверное, внешний вид этих кур сыграл немалую роль в том, что пижонов - людей, хвастающих своей внешностью, - начали называть гамбургскими петухами.

Назвали эту породу кур так потому, что вывел ее гамбургский бургомистр Карл Фридрих Петерсен. Благодаря многолетним опытам по скрещиванию разных пород кур, гусей, уток и индюшек появилась холодоустойчивая, неприхотливая порода с очень нежным и вкусным мясом.

Предприниматель из Чикчи обещает угостить гостей первого фестиваля "страусбургерами". На фудкорте рядом можно будет не только съесть различные яства с использованием яйца, но купить мясо, яйцо, другие товары, посетить мастер-классы.

Мастер-классы планируют проводить для представителей самых разных возрастов. Два из них, например, посвящены изготовлению символа "Тюменского яйцефеста" (брошь из фетра) и Каскаринского муниципального образования, а еще будут "Цыпленок" (из пряжи), "Карман для полезных мелочей" (пэчворк, карман в форме яйца из кусочков ткани), роспись яйца акриловыми красками и другие.

В день фестиваля будет работать зона "Из дикой природы на птичий двор" - информационная выставка, посвященная истории одомашнивания популярных видов птицы. Гостей ждет увлекательный рассказ о родоначальниках современных пород домашней птицы, ее разведении в древности и о том, какие породы популярны у нынешних любителей домашнего птицеводства (бройлерные и кучинские куры, пекинские и башкирские утки, белые широкогруды и бронзовые индейки, техасский перепел и т.д.). Будут представлены и интересные экспонаты – чучела кур бройлеров и цесарки.

Борис Олейник