В Тюмени пройдут соревнования по стендовой стрельбе

Фото - Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени Фото - Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Финал открытого Кубка области по стендовой стрельбе состоится в Тюмени. Соревнования пройдут 18-19 августа на 11 км Ялуторовского тракта.

В состязаниях могут принимать участие спортсмены субъектов Российской Федерации. Для создания равных условий спортсмены могут быть разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации.

К участию допускаются все желающие, имеющие разрешение на владение гладкоствольным оружием и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

По итогам подведут результаты финала - 200 мишеней, по итогам Кубка Тюменской области - 400 мишеней. Спортсменов наградят кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней, ценными призами.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 17 августа 2018 года по тел.: 8-932-328-92-89, или по e-mail: stalnoi_azart@mail.ru.