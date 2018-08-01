  • 16 августа 201816.08.2018четверг
  • USD66,3772
    EUR75,2253
  • В Тюмени 20..22 С 5 м/с ветер северо-западный

В Тюмени пройдут соревнования по стендовой стрельбе

Спорт, 09:43 16 августа 2018

Фото - Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Финал открытого Кубка области по стендовой стрельбе состоится в Тюмени. Соревнования пройдут 18-19 августа на 11 км Ялуторовского тракта.

В состязаниях могут принимать участие спортсмены субъектов Российской Федерации. Для создания равных условий спортсмены могут быть разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации.

К участию допускаются все желающие, имеющие разрешение на владение гладкоствольным оружием и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

По итогам подведут результаты финала - 200 мишеней, по итогам Кубка Тюменской области - 400 мишеней. Спортсменов наградят кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней, ценными призами.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 17 августа 2018 года по тел.: 8-932-328-92-89, или по e-mail: stalnoi_azart@mail.ru.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# соревнования , стендовая стрельба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:43 16.08.2018В Тюмени пройдут соревнования по стендовой стрельбе
09:10 16.08.2018Семейный фестиваль ГТО пройдет в Тюменском районе 9 сентября
17:10 15.08.2018Тюменские хоккеисты в овертайме выиграли "Толпар" из Уфы
16:05 15.08.2018Сеанс одновременной игры в шахматы прошел в Ярково