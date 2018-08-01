Герой первой электронной игры в России оживет на "Тюменском яйцефесте"

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Герой первой электронной игры в России оживет на первом фестивале яйца в "Тюменский яйцефест". Незадачливый волк снова будет ловить в корзину яйца – сколько сможет.

О программе фестиваля на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" рассказала глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова.

"Яйца будут, непременно настоящими, тюменскими, а волк, почти настоящий, как все театральная персонажи", - пояснила она.

На фестивале состоятся десятки других незабываемых мероприятий, участниками которых смогут стать все желающие. Сама глава района посоревнуется с другими организаторами фестиваля, директорами крупнейших птицефабрик Тюменской области в приготовлении фирменного блюда из яиц.

"К нам еще присоединится директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, - сообщила она, - мы пока еще не знаем, как это точно будет выглядеть, но надеемся, что все будет весело и вкусно".

Пройдут кулинарные мастер-классы от известных шеф-поваров тюменских ресторанов, конкурсы на лучшие блюда из яйца от именитых гостей.

На интерактивной площадке зрителям предложат отгадать кроссворды, которые посвящены обычаям, традициям, приметам повседневной жизни, связанным с домашней птицей. На этой площадке также будут представлены работы учеников детской школы искусств "Ритм" из села Каскара.

Широко развернется и книжная выставка "Разведение птиц от А до Я", посвященная домашней птице. Зрители познакомятся с литературой из фондов Централизованной библиотечной системы района. Здесь будут книги как научного, так и научно-популярного характера, о породах птиц, способах их эффективного разведения, а также детская художественная литература, герои которой - домашние птицы ("Курочка-ряба", "Гадкий утенок", "Два веселых гуся").

На фестивале свои авторские изделия представят несколько популярных клубов лоскутного шитья. В их числе – квилт-клуб "Сибирская палитра" со своим проектом "Золотой петушок". Лоскутные творения мастериц можно будет не только увидеть на выставке, но и приобрести. Ведь их фантазии на тему курица-яйцо бесконечны.

Все секреты и сюрпризы организаторы обещают продемонстрировать непосредственно в день проведения Яйцефеста. Они надеются, что погода и настроение жителей области, в которой ежегодно производится миллиард яиц, должны соответствовать символике фестиваля: погода должна быть солнечная, настроение – хорошее, событие – масштабное.

Борис Олейник