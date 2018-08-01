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В личных и фермерских хозяйствах Тюменского района растет интерес к птицеводству

Экономика, 16:27 15 августа 2018

mcx.ru

Развитие промышленного птицеводства в Тюменском районе определило характер увлечения его жителей.

Такую точку зрения на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", посвященной первому фестивалю яйца "Тюменский яйцефест" высказала глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова.

"Большое количество жителей района работают на птицефабриках, знают это дело и умеют его делать, - отметила она. - Поэтому, наверное, в наших личных подворьях и в крестьянских фермерских хозяйствах закономерно растает интерес именно к птицеводству".

На территории стадиона в селе Каскара, где 18 августа пройдет "Тюменский яйцефест", расположатся несколько шатров, в которых будут представлены различные направления птицеводства. Предприниматели Марина Демедчук, Игорь Холманских и Динар Галиев презентуют направление "Агрофраншиза", в котором популярны разведение кур, перепёлок, гусей, утки, индюка. Одновременно с птицей здесь будет демонстрироваться и оборудование для ее содержания.

"Более двадцати личных подсобных хозяйств Тюменского района объединились вокруг нового направления в развитии агропромышленного комплекса "Агрофраншиза Тюменского района" по производству и реализации продукции птицеводства", - пояснила Светлана Иванова.

Птица как объект разведение, по словам директора птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксаны Величко, крайне интересен не только для интенсивного промышленного производства, но и для занятости населения.

"Наша задача на этом фестивале не просто сделать праздник, - считает она. - Но и сделать так, чтобы люди определились, возможно, со своим дальнейшим увлечением, своим маленьким бизнесом. Такого рода популяризация птицеводства и продукции птицеводства должна проходить на постоянной основе. Мы очень рады, что этот праздник пришел к нам и будем надеяться, что он станет традиционным".

Первый в истории птицеводства региона фестиваль яйца "Тюменский яйцефест" состоится 18 августа в селе Каскара на стадионе. Организаторы обещают десятки незабываемых мероприятий и встреч. Праздник начнется в 12 часов.

Борис Олейник

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# Тюменский яйцефест , фестиваль

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