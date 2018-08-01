В ГИБДД отблагодарили тюменца, загнавшего в тупик пьяного водителя грузовика

Фото ГИБДД Тюменской области Фото ГИБДД Тюменской области

Тюменец, помогавший автоинспекторам задержать пьяного водителя, получил благодарность от областной Госавтоинспекции. 14 августа 2018 года Улви Мехтиев преследовал нарушителя, сбежавшего с места ДТП.

Проезжая по ул. 30 лет Победы, Улви с товарищем стали свидетелями аварии. Грузовик "МАЗ" въехал в "Ладу", стоявшую у светофора в ожидании разрешающего сигнала. От удара "Ладу" отбросило на автобус. На глазах многих людей водитель на "МАЗе" уехал с места ДТП.

Улви начал догонять нарушителя на своем автомобиле. Водитель "МАЗа" сбил на своем пути забор на ул.30 лет Победы, затем из кабины выскочил пассажир и пытался задержать преследователей.

В частном секторе "МАЗ" заехал в тупик остановился. Водитель пытался скрыться, но Улви с другом его задержали. Нарушитель был пьян, он даже предлагал Улви деньги за то, чтобы тот его отпустил.

Как отмечают в областной ГИБДД, это уже не первый случай, когда Улви Мехтиев помогает автоинспекторам задержать нетрезвого нарушителя. Сам водитель признается, что хотел бы служить в полиции, но пока работает в строительной отрасли.