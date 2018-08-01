В ГИБДД отблагодарили тюменца, загнавшего в тупик пьяного водителя грузовика
Тюменец, помогавший автоинспекторам задержать пьяного водителя, получил благодарность от областной Госавтоинспекции. 14 августа 2018 года Улви Мехтиев преследовал нарушителя, сбежавшего с места ДТП.
Проезжая по ул. 30 лет Победы, Улви с товарищем стали свидетелями аварии. Грузовик "МАЗ" въехал в "Ладу", стоявшую у светофора в ожидании разрешающего сигнала. От удара "Ладу" отбросило на автобус. На глазах многих людей водитель на "МАЗе" уехал с места ДТП.
Улви начал догонять нарушителя на своем автомобиле. Водитель "МАЗа" сбил на своем пути забор на ул.30 лет Победы, затем из кабины выскочил пассажир и пытался задержать преследователей.
В частном секторе "МАЗ" заехал в тупик остановился. Водитель пытался скрыться, но Улви с другом его задержали. Нарушитель был пьян, он даже предлагал Улви деньги за то, чтобы тот его отпустил.
Как отмечают в областной ГИБДД, это уже не первый случай, когда Улви Мехтиев помогает автоинспекторам задержать нетрезвого нарушителя. Сам водитель признается, что хотел бы служить в полиции, но пока работает в строительной отрасли.