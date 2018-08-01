Александр Моор: программа "Сотрудничество" должна быть более динамичной

admhmao.ru admhmao.ru

Чтобы не отставать от жизни, программа "Сотрудничество", которую совместно реализуют Тюменская область, Югра и Ямал, должна быть все более динамичной. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов тюменских и югорских средств массовой информации во время рабочей поездки в Нягань 15 августа.

"Следующие шесть лет мы будем жить под эгидой целей и задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в майском указе. Это очень непростые задачи. Я уверен, что в результате анализа и реализации национальных проектов мы придем к необходимости включения отдельных положений в структуру нашей программы "Сотрудничество". И в последующие годы мы сможем эффективно использовать этот инструмент для улучшения жизни тюменцев, югорчан и ямальцев. Жизнь ускоряется с каждым годом, и чтобы от нее не отставать, нужно наращивать динамику наших отношений, нашего развития", - сказал Александр Моор.

По мнению губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальи Комаровой, программа "Сотрудничество" принесла результаты, в числе которых - новые и отремонтированные дороги, построенные объекты социальной сферы.

"Кроме того, мы запустим новые направления, чтобы к 2024 году достичь показателей, обозначенных президентом. Динамика реализации программы "Сотрудничество" должна быть колоссальной", - подчеркнула губернатор Югры. Возможно, ресурсы, которые закреплены в межрегиональной программе, будут и в дальнейшем использоваться для переселения югорчан из аварийного жилья, добавила Наталья Комарова.

"Сейчас производится уточнение показателей государственных программ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В зависимости от того, как распределены ресурсы, мы определим, что будем финансировать из числа мероприятий программы "Сотрудничество". Обеспечение граждан жильем и ликвидация аварийного фонда, приспособленных помещений - приоритетные направления", - отметила она.

Напомним, в ходе рабочего визита в Нягань Александр Моор и Наталья Комарова побывали в гостях у Веры Себелевой, переехавшей из аварийного жилья в новую квартиру, приобретенную на средства, выделенные в рамках программы "Сотрудничество".

В 2017 году Вера Себелева вместе с другими жителями Нягани приняла участие в муниципальной программе ликвидации и расселения аварийного жилья. За счет средств областной программы "Сотрудничество" ей предоставили субсидию в размере более 1,9 млн рублей на приобретение квартиры в капитальном доме.

"Спасибо большое за новую квартиру. Зимой здесь тепло, особенно по сравнению с балком, в котором я прожила двадцать лет. И платить за жилищно-коммунальные услуги приходится намного меньше. Во дворе есть детская и спортивная площадки, которые очень нравятся моим четырем внукам", – обратилась Вера Себлева к Александру Моору и Наталье Комаровой.

В 2016 года в рамках программы "Сотрудничество" правительство Югры приняло решение о поддержке семей льготных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На эти цели по программе "Сотрудничество" в 2016-2017 годах направлено 3,6 млрд рублей. На 2018 год предусмотрено финансирование в размере 3,3 млрд рублей. С 2016 года социальные выплаты на приобретение жилья получили 2 тыс. 440 жителей автономного округа. В 2018 году улучшить жилищные условия смогут более 2 тыс. югорских семей.

"Межрегиональная программа "Сотрудничество" - эффективный инструмент для улучшения жизни людей. Совсем недавно мы продлили действие договора между органами власти Тюменской области, Ямала и Югры до 2025 года. Это фундамент для долгосрочного планирования реализации программы "Сотрудничество", которая несет немало выгод для тюменцев, ямальцев, югорчан. Она направлена на решение наших общих проблем и задач. Мы всегда можем договориться о приоритетах. Ведь главное - быть на стороне людей", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко