Уполномоченный по правам человека проведет прием граждан в Голышманово

Фото: 72.fsin.su Фото: 72.fsin.su

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев с представителем Фонда социального страхования проведет прием граждан в Голышманово 20 августа в 13 часов 30 минут, сообщает администрация Голышмановского района.

Прием пройдет по адресу: р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1, 3 этаж, каб. № 312.

Предварительная запись граждан на прием ведется с 8 до 16 часов по адресу: р.п. Голышманово, ул. Садовая, 80, строение 1, каб. № 112, и по телефону 8 (34546) 2–54–10.