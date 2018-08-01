В Тюменском районе завершили ремонт дорог

Фото администрации Тюменского муниципального района Фото администрации Тюменского муниципального района

Завершились работы по асфальтированию дорог на ул. Берегового в с. Княжево, ул. Трактовая и Строителей в п. Богандинский, сообщает администрация Тюменского района.

Работы выполнены в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Финансирование проекта ведется из федерального бюджета, а вот какие именно участки нуждаются в скорейшем преображении, решают сами жители населенных пунктов на общественных обсуждениях и встречах с главами муниципальных образований.

На одной из таких встреч богандинцы решили отремонтировать еще девять улиц общей протяженностью 4,85 км. Там появилось твердое покрытие с щебеночным основанием (применен метод расклинцевания щебнем мелкой фракции).

По мнению главы района Светланы Ивановой, которая осмотрела результат работы дорожников в мкрн. Филипповичи п. Богандинский, такой вариант ремонта дорожного полотна – настоящая находка. Грязи нет, вид у улицы опрятный, а стоимость километра по сравнению с асфальтом ниже в разы. Значит, можно привести в хорошее состояние в несколько раз больше дорог, в том числе на окраинах населенных пунктов. В тех же Филипповичах улицы сначала отсыпали щебнем, потом пришла очередь расклинцевания, а там уже можно и асфальта спокойно дождаться – дороги сделаны с запасом на несколько лет.

Глава Богандинского муниципального образования Андрей Казанцев также сообщил, что на части улиц микрорайона твердого покрытия пока нет, там пока мало домов. Однако инициативные жители сами сделали себе дорогу, по которой можно проехать даже после дождя.

"Жители правой части улицы Толстого, где пока всего шесть домов, вышли к нам с предложением. Мы помогли грунтом и техникой, они купили песок, дорогу засыпали, хорошо утрамбовали. Все довольны", - рассказал Андрей Казанцев.

На территории Тюменского района более 90 площадок ИЖС, в некоторых живет не больше десятка семей, в отличие от густонаселенных старых сел и деревень. Построить всем им дороги пока нереально, считает Светлана Иванова, а вот объединить усилия жителей и местной администрации и сделать проезжую часть по-настоящему проезжей вполне возможно. Инициатива в таком важном деле только приветствуется.