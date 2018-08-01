Филиал городской поликлиники № 12 отремонтируют

Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Руководство поликлиники № 12 города Тюмени и жители микрорайона Восточный обсудили ремонт филиала медучреждения, расположенного на ул. Широтной, 103. Во встрече принял участие депутат Тюменской областной думы Сергей Романов.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", главный врач городской поликлиники № 12 Наталия Путина рассказала о предстоящих работах. В этом году будет отремонтирована входная группа, приведено в порядок крыльцо, за счет сноса перегородки увеличится внутреннее пространство, в кабинетах установят раковины.

Чуть больше двух лет назад в этом здании располагался центр здоровья, однако его перенесли в городскую поликлинику № 5, а освободившееся помещение отдали под филиал двенадцатой поликлиники. Он обслуживает около 12 тыс. взрослых жителей микрорайона. Пациентов принимают терапевты и некоторые узкие специалисты, например, гастроэнтеролог, эндокринолог. Кроме того, открыт процедурный кабинет, который в день может принять 130 человек.

"В следующем году нам бы хотелось утеплить балконы и также использовать их площадь как полезную, провести ремонт в кабинетах, заменить покрытие пола. Не лишним был бы инфомат для выдачи талонов, пока его даже негде разместить. Хотелось бы сделать наш филиал максимально удобным. Жители его ценят, о чем свидетельствуют их отзывы. Они благодарят и врачей, и медсестер за теплую атмосферу, внимание, профессионализм", - отметила Наталия Путина.

Сергей Романов уверен, что за два года поэтапно можно провести большой объем работ, чтобы филиал стал комфортным для посещения.

"Помещение для поликлиники выбрано очень удачно: жителям окрестных домов удобно прийти на прием к терапевту и сдать необходимые анализы. Однако помещение старое и нуждается в ремонте, и он будет проведен. Мы исходим из того, что людям необходимо медицинское учреждение в шаговой доступности, значит оно должно быть приведено в порядок и оборудовано должным образом", - сообщил Романов.

Жители готовы потерпеть временные неудобства ради того, чтобы филиал был обновлен. Кабинеты планируется закрывать на ремонт по очереди, а работы по реконструкции холла будут проводиться в выходные дни, когда нет приемов.

Пациент поликлиники Эдуард Васильев рассказал, что раньше он и его соседи были вынуждены обращаться в головную поликлинику № 12, расположенную на ул. Народной.

"Для пожилых людей добираться до нее было не очень удобно, мы оценили, когда открылся филиал в шаговой доступности. Мы знаем всех своих врачей, а они знают нас, это очень важно, - считает Васильев. - Конечно, нам бы хотелось, чтобы в нашем маленьком филиале появились системы электронной записи к врачу, выдачи талонов. Внешнему и внутреннему виду помещения тоже нужно уделить внимание".

В течение двух лет все работы будут проведены, и жители получат современное медицинское учреждение.