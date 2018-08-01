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На Ямале к началу учебного года проверят школы

Общество, 14:21 17 августа 2018

Фото www.phototyumen.ru

342 школы на предмет пожарной безопасности обследуют представители государственного пожарного надзора до 1 сентября, сообщает ИА "Север-Пресс".

Проверки пройдут в рамках Всероссийского месячника безопасности детей, который продлится до 20 сентября. Мероприятие организуют Главное управление МЧС России по ЯНАО, окружные департамент гражданской защиты и пожарной безопасности, департамент образования, Государственная инспекция безопасности дорожного движения.

Как сообщил начальник управления профильного ведомства Евгений Калашник, месячник традиционно проводится накануне нового учебного года, чтобы обратить внимание школьников и их родителей на вопросы личной и общественной безопасности.

"Основная цель всех запланированных мероприятий - профилактика противопожарной безопасности, детского дорожно-транспортного травматизма и террористических акций. Это межведомственное мероприятие: объединяя усилия, делаем все возможное, чтобы исключить риски чрезвычайных происшествий в новом учебном году", - сказал Евгений Калашник.

Во всех образовательных учреждениях автономного округа в ходе месячника состоятся тематические занятия, конкурсы, викторины и практические тренировки по обучению действиям в случае пожара и чрезвычайных ситуаций. К участию приглашают родителей и общественников.

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# пожарная безопасность , школа

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