Владимир Столяров: доступная среда для особых людей важна для их социализации

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Депутат областной Думы, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Единая страна – доступная среда" Владимир Столяров принял участие в работе круглого стола, организованного городским департаментом здравоохранения "О мерах, направленных на повышение доступности медицинской помощи в муниципальных медицинских автономных учреждениях города Тюмени", сообщает Тюменская областная дума.

В разговоре участвовали также руководители медико-социальных отделений городских поликлиник, представители общественных организаций: Тюменского отделения "Всероссийского общества инвалидов", "Всероссийского общества слепых", "Всероссийского общества глухих". Обсуждение прошло в главном корпусе поликлиники № 12 Тюмени, где недавно завершился капитальный ремонт. Главный врач Наталья Путина провела для участников встречи экскурсию по обновленному зданию и ознакомила с элементами доступной среды лечебного учреждения. Она рассказала, что за 27 лет своего существования поликлиника из обычной "районки" выросла в одно из крупнейших медицинских учреждений города. Кроме главного корпуса, расположенного на ул. Народной, в структуру лечебного учреждения входят филиал по ул. Станционной, терапевтическое отделение на Широтной, детская поликлиника на Пермякова и акушерско-гинекологическое отделение на Олимпийской.

После ремонта, по словам Натальи Путиной, в поликлинике появился долгожданный пандус, программа-сурдопереводчик, специальный туалет для пациентов на колясках.

"На прошлой неделе учреждение получило лицензию по геронтологическому профилю, что предусматривает наличие специальных приспособлений для людей старшего поколения. Это значит, что мы можем уделять особое внимание здоровью пожилых людей, ведь им так нужна забота и внимание", - отметила Наталья Путина.

Подводя итоги поездки, Владимир Столяров подчеркнул, что обеспечение доступности объектов социальной сферы для людей с ограниченными возможностями – важный фактор их социализации. Депутат заметил, что в Тюменской области создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения идет не только в сфере здравоохранения, но и на других объектах социальной сферы, включая образовательные и спортивные учреждения.

"Ни у кого не должно быть затруднений с посещением объектов социальной инфраструктуры – и к этой цели Тюменская область движется ускоренными темпами, что мы сегодня и увидели, посетив поликлинику № 12", – резюмировал Столяров.