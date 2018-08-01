Выставка детских рисунков, посвященных Курской дуге, открылась в Тюмени

Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Детская выставка рисунков, посвященных празднованию 75-летней годовщины победы на Курской дуге, открылась в Тюменской областной думе, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Приветствуя участников, их родителей и педагогов, депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова отметила, что эта битва является одним из ключевых сражений Второй мировой войны по своим масштабам, задействованным силам и средствам, результатам и военно-политическим последствиям.

"Символично, что выставка открылась накануне памятной даты – 23 августа, День воинской славы России. Важно, чтобы подрастающее поколение тюменцев знали о крупных исторических сражениях, героях страны, чтили память тех, кто, не жалея себя, сражался за Родину и подарил нам эту победу", – сказала она.

Ольга Швецова добавила, что экспозиция открылась в рамках проекта "Танковый турнир ТТ-72", который приобрел широкую популярность не только в регионе, но и за его пределами. Он также стал лауреатом конкурса "Как нам обустроить Тюмень-2017".

"Мы с вами стали свидетелями того, как из одной идеи мальчика родился масштабный патриотический и социальный проект. И он нашел поддержку у многих", – подчеркнула депутат и особо отметила его интерактивность, благодаря которой современные дети лучше усваивают информацию.

Автор проекта "Танковый турнир ТТ-72" – школьник Константин Митрофанов, который рассказал присутствующим, что идея родилась, когда он играл с друзьями на радиоуправляемых машинках.

"Увлекаясь игрой World of Tanks, чувствовал, что мне чего-то не хватает. Мое неравнодушие к слабому патриотическому настрою сверстников помогло создать игру, в которой наряду с развлекательной частью дается и патриотическое воспитание. Получился очень увлекательный проект, интерес к нему растет с каждым годом", – сказал он и поблагодарил семью за помощь в реализации задумки.

Мама мальчика Елена добавила, что идею поддержали и дали ей развитие единороссы — депутат Тюменской городской думы Дмитрий Осипов, а также областные депутаты — Алексей Салмин и Александр Ширыкалов. Особую благодарность она также выразила депутату Ольге Швецовой за неравнодушное отношение к военно-патриотическому воспитанию и проблемам подрастающего поколения и вручила ей благодарственное письмо.

"Полтора год назад накануне 9 Мая мы вышли с тремя танками в парк "Школьный", грядом с которым учится Костя, и провели первый уличный турнир. Через год в парке Комсомольском мероприятие вызвало интерес, и желающих поиграть было еще больше. А в этом году вместе с турниром решили провести конкурс рисунков, посвященных празднованию 75-летней годовщины победы на Курской дуге. В обоих мероприятиях приняли участие около двух тысяч детей в возрасте от 5 лет и старше, задействовано 26 учебных заведений Тюмени, детский лагерь хоккейной лиги "Тюменский легион 2011" и центр "Тюмень-дзюдо". Вместе с хором ветеранов "Солнце мое" досугового центра Калининского округа "Диалог" также проведено мероприятие "И разогнулась Курская дуга" для детей детского центра "Вероника", – сообщила она.

Мероприятие продолжилось награждением участников проекта, которые показали отличные знания истории Великой Отечественной войны.