Маломобильные пассажиры чаще пользуются услугами Свердловской железной дороги

фото РЖД во Вконтакте фото РЖД во Вконтакте

Свердловская железная дорога отмечает рост востребованности железнодорожных услуг у маломобильных пассажиров, сообщает РЖД.

За 7 месяцев 2018 года на вокзалах Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов была оказана помощь и сопровождение 5,8 тыс. маломобильных пассажиров (за аналогичный период 2017 года – 5,3 тыс.). Росту количества пассажиров данной категории способствует последовательное формирование безбарьерной среды и создание условий для их комфортного пребывания на объектах Свердловской магистрали.

После завершения масштабной модернизации на вокзале Екатеринбург создана безбарьерная среда для всех 4 групп маломобильных пассажиров: слабослышащих, слабовидящих, перемещающихся с помощью опоры и инвалидов-колясочников. Напомним, что, в соответствии с международными железнодорожными стандартами, полная адаптация требует конструктивных изменений инфраструктуры и производится только в рамках реконструкции вокзальных комплексов.

Для беспрепятственного доступа ко всем функциональным зонам вокзала установлены 11 лифтов и 4 подъемника, в местах перепада высот смонтированы пандусы; сделана специальная касса с заниженным прилавком. Для маломобильных пассажиров предусмотрены отдельная зона отдыха и специальная санитарная комната. По всему вокзальному комплексу, в том числе в кассах и в залах ожидания, установлено 6 индукционных систем для слабослышащих. Навигационные и информационные указатели адаптированы для людей с нарушениями зрения – установлены тактильно-контрастные указатели и знаки, пиктограммы, мнемосхемы, информирующие тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.

В 2018 году проводятся работы по адаптации пространства в соответствии с потребностями маломобильных граждан на вокзалах Пермь-2, Тюмень, Каменск-Уральский, Камышлов, в пассажирских зданиях на станциях Арамиль, Аппаратная, Северка. Кроме того, запланирована установка мнемосхем, тактильных указателей, знаков и пиктограмм в пассажирских зданиях станций Билимбай, Коуровка, Сабик и на пассажирских платформах по маршруту городской электрички в Екатеринбурге.

В Центре содействия мобильности по телефону 8 (800) 775-00-00, добавочный 1 (в тоновом режиме) также принимаются заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах. Сотрудники ЦСМ в круглосуточном режиме оказывают всю необходимую помощь при перемещении по вокзальному комплексу, пользовании сервисами и услугами, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.