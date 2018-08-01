Жительница Тюмени отдала мошеннику 290 тысяч рублей

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Неизвестный обманом похитил у жительницы Тюмени 290 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает областное УМВД.

Женщина сама перевела крупную сумму злоумышленнику через банкомат на указанный им счет за не привлечение к уголовной ответственности ее внука за якобы совершенное ДТП.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество,совершенное в крупном размере".

Как отметили в ведомстве, аналогичным способом мошенники пытались похитить 420 тыс. рублей у жителей Тюменского района. У жительницы села Горьковка – 200 тыс. рублей и 220 тыс. - у жительницы поселка Боровский. Однако благодаря бдительности граждан мошенники не довели свой умысел до конца.

Полицейские просят граждан не поддаваться на уловки мошенников и не перечислять деньги незнакомым лицам, а также не сообщать им персональные данные о счетах и банковских картах.