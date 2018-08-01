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В калининградском зоопарке выпустили в море спасенного тюленя

Общество, 18:46 19 августа 2018

Фото РИА "Новости"

Спасенного этой весной тюленя выпустили в Балтийское море сотрудники калининградского зоопарка, сообщает РИА "Новости". Самка балтийского тюленя с ампутированной ластой вернулась в естественную среду обитания.

Животное выпустили на отдаленном пляже Куршской косы. Несмотря на отсутствующую конечность, тюлень научился активно передвигаться, самостоятельно есть рыбу. Специалисты, занимающиеся спасением и реабилитацией тюленей, признали ее вполне способной выжить в естественных условиях. Росприроднадзор выдал зоопарку разрешение на возвращение животного в природу.

"Сам выпуск прошел невероятно стремительно. В отличие от двух предыдущих тюленей, которых выпустили в море в июле, эта самка не мешкала ни секунды. Едва открылась дверь транспортировочного вольера, она моментально устремилась к воде, отплыла метров на 10 и еще 5-7 минут держалась в зоне видимости, а потом ушла в море", — рассказала, рассказала представитель зоопарка Екатерина Михайлова.

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# животные , зоопарк

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