В Надыме бездомная собака покусала школьника

Фото прокуратура Югры Фото прокуратура Югры

Проверка по факту нападения собаки на ребенка проводится в Надыме, сообщает прокуратура Ямала.

Бездомная собака напала на 12-летнего мальчика. Его доставили в центральную районную больницу Надыма. У ребенка множественные раны правого бедра и брюшной стенки.

По результатам проверки будет решен вопрос о направлении в суд иска о компенсации причиненного морального и физического вреда. Материал проверки также направлен в органы следственного комитета для принятия процессуального решения в отношении должностных лиц органов местного самоуправления.

Всего в 2017 году на Ямале более 280 несовершеннолетних обратились в больницы в связи с укусами животных, в том числе безнадзорных собак. Каждый случай нападения бродячих животных на детей ставится на контроль в прокуратуре.