На дорогах Ямала продолжается ремонт

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

На автодороге Тарасовский - Пурпе начался ремонт - рабочие меняют поврежденные и просевшие железобетонные плиты на новые. Запланировано заменить 206 плит, сообщает ИА "Север-Пресс".

До конца сентября планируется завершить ремонт на 12 участках ямальских трасс, а до конца 2018 года устроить освещение от ул. Обской в Салехарде до паромно-ледовой переправы Салехард - Лабытнанги.

Ремонт и содержание автодорог Ямало-Ненецкого автономного округа финансируется из средств дорожного фонда и средств, выделяемых по программе "Сотрудничество". В 2018 году на содержании находится 1тыс. 257 км автодорог общего пользования регионального значения.

На участке Пурпе - Пуровск ремонт завершается - дорожники поднимают и выравнивают плиты, работы выполнены уже на 98 %. На автодороге Ноябрьск - Вынгапуровский отремонтировано 24 тыс. квадратных метров обочин - это 90 % от всего объема запланированной здесь работы.

На участке Граница ЯНАО - Губкинский заменено 476 плит из 514. Отремонтировано четыре тысячи квадратных метров дорожного покрытия из 6 тыс. 785. Отремонтированы 11 тыс. квадратных метров обочин - работы выполнены в полном объеме.

На подъезде к поселку Ханымей дорожники продолжают заменять железобетонные плиты. Всего планируется переложить более тысячи, уже выполнены работы по 440, также отремонтированы водопропускные трубы.

Завершено фрезерование дорожного покрытия, заменены поврежденные и просевшие плиты на участке Ныда - Пангоды. Дорожники ремонтируют проезжую часть и обочины. Работы выполнены на 60%.