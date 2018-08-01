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В Тюмени молодой человек обворовывал дорогие частные дома

Происшествия, 12:38 20 августа 2018

фото УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в серии краж, задержали в Тюмени, сообщает городская полиция.

В тюменскую полицию поступили заявления от местных жителей о кражах из частных домов. Преступления происходили в ночное время, добычей злоумышленника становились сотовые телефоны, электроника, наручные часы и украшения. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний уроженец одной из бывших советских республик.

Молодой человек выбирал дорогие частные дома, действовал исключительно в ночное время. В коттеджи проникал через незапертые окна и двери. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Установлена причастность мужчины к трем преступлениям. Возбуждено уголовное дело.

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# кражи

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