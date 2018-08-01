Спасатели ищут в лесах заблудившихся грибников

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23 человека участвуют в поисках женщины, которая ушла за грибами в д. Хантиновка Сладковского района 19 августа и заблудилась, сообщает региональное управление МЧС.

В поисках задействованы сотрудники МЧС, полиции, погранзаставы, волонтеры. Они используют четыре единицы техники, в том числе вездеход "Трэкол" 18-го отряда ФПС по Тюменской области. Планируется привлечь к поискам авиацию. Поиски женщины продолжаются.

На телефон спасения-112 19 августа поступило сообщение, что в районе СНТ "Лесные зори" на 27 км Ялуторовского тракта потерялись две женщины. Они пошли в лес по тропинке, но с появлением темноты стали терять ее из виду и заблудились. В 12 часов 40 минут в районе п. Винзили рядом с речкой сотрудники ТОСЭР обнаружили заблудившихся в лесу женщин. Состояние здоровья у обеих оценивается, как удовлетворительное. В поисках принимали участие сотрудники ТОСЭР, полицейские, лесники и родственники.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает правила, которые следует выполнять в лесу: обязательно сказать родным, где именно будете собирать грибы. Лучше надеть что-нибудь яркое и броское. Взять с собой компас, мобильный телефон с GPS-навигатором, нож, спички, запас пищи и воду, даже если на "тихую охоту" намерены идти ненадолго. Не стесняться кричать "ау", если кого-то потеряли или почувствовали, что заблудились сами. Не брать алкоголь. Одной из причин "плутания" грибников по лесу является именно употребление спиртных напитков.