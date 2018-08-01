Врачи спасали тюменца, разрезавшего себе грудную клетку пилой

Фото ИА Тюменская линия Фото ИА Тюменская линия

Житель Тюмени получил серьезные травмы при строительстве дома 19 августа. Мужчина случайно разрезал себе грудную клетку механической пилой, сообщает областной департамент здравоохранения.

Инструмент выскользнул у него из рук, когда он пилил оконную раму. Дочь, помогавшая тюменцу в строительстве дома, вызвала бригаду скорой помощи. Через 11 минут врачи были на месте.

15-сантиметровую рану в области ключицы обработали и наложили асептическую повязку. В ОКБ № 2, куда доставили пострадавшего, врачи не выявили повреждения костей. Пациента направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Всего с 18 по 19 августа врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 519 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 570 пациентов. Бригады скорой спасли 67 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность.