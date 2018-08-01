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Врачи спасали тюменца, разрезавшего себе грудную клетку пилой

Происшествия, 15:52 21 августа 2018

Фото ИА Тюменская линия

Житель Тюмени получил серьезные травмы при строительстве дома 19 августа. Мужчина случайно разрезал себе грудную клетку механической пилой, сообщает областной департамент здравоохранения.

Инструмент выскользнул у него из рук, когда он пилил оконную раму. Дочь, помогавшая тюменцу в строительстве дома, вызвала бригаду скорой помощи. Через 11 минут врачи были на месте.

15-сантиметровую рану в области ключицы обработали и наложили асептическую повязку. В ОКБ № 2, куда доставили пострадавшего, врачи не выявили повреждения костей. Пациента направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Всего с 18 по 19 августа врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 519 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 570 пациентов. Бригады скорой спасли 67 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность.

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# скорая , травмы

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