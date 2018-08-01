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Около тысячи человек эвакуировали из торгового центра в Екатеринбурге из-за задымления

Происшествия, 13:19 21 августа 2018

фото 66.mchs.gov.ru

Около 1 тыс. человек эвакуировали пожарные в торгово-развлекательном центре по ул. 8 Марта в Екатеринбурге в 11 часов 30 минут 21 августа, сообщает управление МЧС России по Свердловской области.

Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию людей. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения в ходе разведки установили, что задымление произошло в результате пригорания пищи на плите на кухне в одном из магазинов на первом этаже.

Пострадавших нет. К месту происшествия выезжали 48 человек, 14 единиц пожарно-спасательной техники.

После проветривания помещений торгово-развлекательный центр возобновил свою работу.

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# Екатеринбург , задымление , пожарные , торговый центр , эвакуация

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