Около тысячи человек эвакуировали из торгового центра в Екатеринбурге из-за задымления

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Около 1 тыс. человек эвакуировали пожарные в торгово-развлекательном центре по ул. 8 Марта в Екатеринбурге в 11 часов 30 минут 21 августа, сообщает управление МЧС России по Свердловской области.

Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию людей. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения в ходе разведки установили, что задымление произошло в результате пригорания пищи на плите на кухне в одном из магазинов на первом этаже.

Пострадавших нет. К месту происшествия выезжали 48 человек, 14 единиц пожарно-спасательной техники.

После проветривания помещений торгово-развлекательный центр возобновил свою работу.