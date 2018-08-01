Тюменская область - вторая в России по росту промпроизводства за последнее десятилетие

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Второе место в стране заняла Тюменская область в рейтинге субъектов Российской Федерации по накопленному за последние 10 лет индексу промышленного производства. Первой стала Астраханская область, рейтинг составил Росстат.

Совокупный индекс промпроизводства с 2008 по 2017 год в регионе составил 282,2%, у Астраханской области - 294,9%. В среднем по России этот показатель равен 110,6%. На третьем месте рейтинга разместилась Калужская область с результатом 278,5%.

Напомним, что по итогам 2017 года Тюменская область впервые также возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата.

Кроме того, прошлый 2017 год стал рекордным по объему инвестиций в основной капитал – прирост составил почти 20%.

При этом оба этих показателя в Тюменской области прочно связаны – основные инвестиции идут в создание новых промышленных производств.

Отметим, что, с 2008 года Тюменская область ежегодно демонстрирует промышленный рост. С января по июль 2018 года индекс промышленного производства в регионе составил 109,1% к аналогичному периоду прошлого года. Зафиксированы высокие результаты в обрабатывающих производствах, здесь индекс достиг 109,7%. Показатель добычи полезных ископаемых подрос и составил 108,0%. Вырос он и в сфере предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых до 136,7%. Наибольшие темпы роста с января по июль текущего года отмечены в выпуске медицинских инструментов и оборудования — 224,1%; производстве электронных и оптических изделий — 149,5%; чугуна, стали и ферросплавов — 131,7%; производстве машин и оборудования общего назначения - 133,6%; производстве прочих машин и оборудования общего назначения - 163,3%; электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры — 212,9%; металлургическом производстве - 131,4%; производстве резиновых и пластмассовых изделий — 119,5%; огнеупорных изделий - 117,4%; производстве кокса и нефтепродуктов — 117,5%. Второй год подряд показывает рост и агропромышленный комплекс. В выпуске пищевых продуктов индекс составил 103,9%.

"Развитие промышленности остается одним из важных направлений в работе областного правительства и регион продолжит создавать благоприятный деловой климат и инвестиционную среду, оказывать необходимую помощь предпринимателям, готовым инвестировать в Тюменскую область", - подчеркнул врио губернатора Александр Моор.