Вячеслав Володин: открытое обсуждение совершенствования пенсионного законодательства позволит найти оптимальные решения

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Слушания по совершенствованию пенсионного законодательства помогут выйти на решения, позволяющие снять напряжение там, где оно есть. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, сообщается на официальном сайте.

"Наш зал действительно не вмещает желающих принять участие в парламентско-общественных слушаниях. Этот формат у нас впервые реализуется, учитывая значимость вопроса. И, в первую очередь, хотелось бы поблагодарить тех, кто приехал. Поступило огромное количество заявок. Количество участвующих на данный момент более 600 человек, зал вмещает 450", — заявил он.

Вячеслав Володин отметил, что ради участия в слушаниях многие, включая экспертов (в том числе ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова и ректора РАНХиГС Владимира Мау) и парламентариев, прервали отпуска. "Тема очень важная. Тем более у нас прошел уже месяц с момента принятия законопроекта в первом чтении, еще где‑то месяц мы можем обсуждать законопроект до второго чтения и вносить в него поправки", — пояснил он.

По словам председателя Госдумы, запланированное на сегодня широкое обсуждение законопроекта о совершенствовании пенсионной системы с участием экспертов, представителей общественности, профсоюзов, делового сообщества поможет улучшить законопроект.

"Дальше выйти на решение, которое нам позволит сделать законопроект лучше, снять напряжение там, где оно есть, чтобы документ решал вопросы, которые ждут наши граждане. Еще раз хочется сказать слова благодарности за такой интерес и участие. Потому что это крайне важно для нас. Нам важно организовать обсуждение этого вопроса, чтобы мы могли в открытой дискуссии увидеть все плюсы и минусы, в том числе имели бы возможность до конца обсуждения внести поправки в законопроект", — резюмировал Вячеслав Володин.