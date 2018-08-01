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В Тобольске новый спортивный комплекс откроется 2 сентября

Общество, 10:38 22 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 500 детей смогут заниматься спортом в новом СК "Иртыш" в Тобольске. Открытие комплекса пройдет 2 сентября.

Данный объект вошел в комплексную программу по развитию инфраструктуры города в рамках сотрудничества правительства Тюменской области и компании СИБУР.

"Это долгожданный объект, который разгрузит другие спортивные комплексы. У некоторых спортсменов появится свой дом. Например, у тобольских гиревиков не было своего зала, а этот вид спорта ежегодно дает новых мастеров спорта. Кроме того, в новом спорткомплексе будут заниматься и жители города", - отметила председатель городского комитета по физической культуре и спорту Ольга Алеева.

Комплекс состоит из нескольких зданий. На первом этаже основного корпуса находятся залы гиревого спорта и тяжелой атлетики. На втором этаже зал для фитнеса и фитнес-аэробики, также зал восточных единоборств.

В спортивном зале игровых видов спорта будут тренироваться волейболисты и мини-футболисты. Здесь же будут заниматься общефизической подготовкой хоккеисты и фигуристы. В третьем корпусе начнет работу шахматная школа. В ближайших планах открытие в этом здании спортивного хостела. В нем будут проживать иногородние спортсмены.

В долгосрочных планах предусмотрено размещение на территории комплекса открытой спортивной площадки и большого тренажерного зала.

Евгений Новоселов

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# спортивный центр , Тобольск

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