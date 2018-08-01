В Тюменской области в День государственного флага стартовала эстафета #трицветагордости

фото пользователей instagram.com фото пользователей instagram.com

Эстафета #трицветагордости проходит в социальной сети Instagram в рамках празднования Дня государственного флага 22 августа.

Для участия пользователю необходимо написать пост с тремя причинами гордиться триколором и Россией. Все публикации будут дублироваться в сторис.

Пользователь terenyusha опубликовала свои #трицветагордости: " 1. Белый. Горжусь, потому что это флаг самой большой страны во всем мире. Самой могущественной, свободной и гостеприимной. 2. Синий. Горжусь, потому что только в нашей стране столько часовых поясов, что Новый год можно отмечать с утра и до поздней ночи. И за сам Новый год горжусь - куранты, оливье, Дед Мороз и хороводы: ну никто так весело его больше не встречает! 3. Красный. Горжусь, потому что все мы - борцы и победители. Победить врага на войне, соперника на Олимпиаде, нетолерантность - на Евровидение. Горжусь теми, кто представляет страну на соревнованиях мирового уровня. Горжусь и всегда болею!"

Девушка попросила своих подписчиков рассказать, чем гордятся они. Своеобразный флешмоб набрал уже более 600 лайков и несколько десятков комментариев. Кроме того, пользователи подхватили эстафету и уже на своих страничках размещают фотографии и истории под тегом #трицветагордости.

фото пользователей instagram.com фото пользователей instagram.com

Двадцать четыре года назад Россия впервые официально отпраздновала День государственного флага; в тот же день, 27 лет назад российский триколор вновь обрел статус национального флага, сменив своего советского предшественника — красный стяг; традиционно каждый год праздник отмечается масштабными мероприятиями по всей стране, и этот год не станет исключением.

В Тюмени состоятся множество мероприятий, в том числе вдоль улицы Ленина до Первомайской пройдет автопробег, а затем российский триколор установят на верхней точке моста Влюбленных.