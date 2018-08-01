Жителя Сорокинского района задержали с марихуаной

фото УМВД России по Тюменской области фото УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере, задержали в Сорокинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

52-летнего мужчину задержали вблизи д. Рядовичи. В автомобиле задержанного обнаружено 500 г. марихуаны. По словам подозреваемого, наркотики он планировал использовать для личного употребления. Фигурант задержан и доставлен в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до 10 лет.