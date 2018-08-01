  • 22 августа 201822.08.2018среда
  • USD67,1783
    EUR77,3491
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер северо-восточный

Жителя Сорокинского района задержали с марихуаной

Происшествия, 18:38 22 августа 2018

фото УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере, задержали в Сорокинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

52-летнего мужчину задержали вблизи д. Рядовичи. В автомобиле задержанного обнаружено 500 г. марихуаны. По словам подозреваемого, наркотики он планировал использовать для личного употребления. Фигурант задержан и доставлен в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до 10 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , Сорокинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 22.08.2018Жителя Сорокинского района задержали с марихуаной
15:32 22.08.2018На Ямале продолжаются поиски пропавшей в тундре девочки
14:38 22.08.2018Житель Когалыма избил молотком своего знакомого
13:43 22.08.2018На Урале с начала пожароопасного сезона выгорело более 36 тысяч гектаров леса