Совмещенный мост через Обь на Ямале построит тюменская компания

| Фото: правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Тюменская компания "Мостострой-11" примет участие в строительстве Северного широтного хода на Ямале. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" генеральный директор компании Николай Руссу.

"Нашей компании предстоит сложный объект - мост через Обь в Салехарде. Думаем, что справимся с этой задачей", - сказал Руссу.

О реализации на Ямале проекта по строительству железнодорожной магистрали Северный широтный ход 21 августа на рабочей встрече с Владимиром Путиным рассказал врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Железнодорожную магистраль "Северный широтный ход" планировали построить еще 15 лет назад, но только сейчас проект вплотную подошел к стадии реализации, - отметил Дмитрий Артюхов. - У нас есть все, чтобы уже этой зимой начать строительство самого сложного, важного элемента – совмещенного моста через реку Обь. Сейчас делаем все с инвестором для того, чтобы приступить к этому в самое ближайшее время".

Идея строительства моста между городами Салехард — Лабытнанги впервые прозвучала в пятидесятые годы двадцатого века. Тогда же была проведена большая работа, связанная с геологическими изысканиями. Строительное бюро Санкт-Петербурга (тогда – Ленинграда) запустило проработку этого направления.

По объективным причинам проект в те годы не был реализован. В 2006 год эта идея снова стала актуальна. Руководство Ямало-Ненецкого автономного округа объявило тендер на проектирование совмещенного моста через Обь.

Возможность вновь запустить работу появилась в связи с реализацией программы "Сотрудничество". Проект, не терявший ни на секунду актуальности, вновь получил возможность стать реальным.

Рассматривались около четырнадцати версий содержания экономической составляющей грандиозной стройки, где предполагался вариант именно совмещенного моста.

"Железнодорожная часть нужна для экономики, а автомобильная, конечно, имеет большую социальную нагрузку, потому что на двух берегах находятся два города, исторически связанные, и это, конечно, для населения очень долгожданное событие, - пояснил врио губернатора на встрече с президентом. - Весь проект – 350 километров, это новое строительство. Но, учитывая, что необходимо развивать подходы, проект порядка 700 километров".

"Северный широтный ход", по оценке специалистов, не только обеспечит железнодорожную сеть в регионе и разгрузит южный маршрут, выходящий к Транссибу, но и даст возможность выхода к северу Красноярского края и порту Сабетта.