В Ишиме строительная компания заплатила двойной штраф за нарушения в работе

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Строительная организация заплатила штраф в двойном размере после вмешательства судебных приставов в Ишиме, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Застройщик допустил ряд нарушений при строительстве многоэтажного дома. Суд оштрафовал руководство организации на 300 тыс. рублей. Недобросовестный застройщик не спешил с оплатой задолженности. После того, как в 60-дневный срок оплата не была произведена, судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении и направил его в суд.

Мировой судья назначил еще один штраф в размере 300 тыс. рублей. Задолженность организации составила 600 тыс. рублей. Руководство компании оплатило удвоенный штраф в полном объеме.