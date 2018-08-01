  • 24 августа 201824.08.2018пятница
  • USD68,5259
    EUR79,2502
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер юго-западный

В Ишиме строительная компания заплатила двойной штраф за нарушения в работе

Происшествия, 11:42 24 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Строительная организация заплатила штраф в двойном размере после вмешательства судебных приставов в Ишиме, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Застройщик допустил ряд нарушений при строительстве многоэтажного дома. Суд оштрафовал руководство организации на 300 тыс. рублей. Недобросовестный застройщик не спешил с оплатой задолженности. После того, как в 60-дневный срок оплата не была произведена, судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении и направил его в суд.

Мировой судья назначил еще один штраф в размере 300 тыс. рублей. Задолженность организации составила 600 тыс. рублей. Руководство компании оплатило удвоенный штраф в полном объеме.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# застройщики , Ишим , судебные приставы , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:04 24.08.2018Энергетики продолжают восстановительные работы после урагана в Тюмени и Тюменском районе
11:42 24.08.2018В Ишиме строительная компания заплатила двойной штраф за нарушения в работе
11:20 24.08.2018Директора тюменской УК осудят за получение крупной взятки
10:25 24.08.2018Более двадцати случаев падений деревьев из-за урагана зафиксировали тюменские спасатели