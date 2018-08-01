Программа "Сотрудничество" доказала свою эффективность, уверены Александр Моор и Наталья Комарова

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Результаты реализации межрегиональной программы "Сотрудничество" в Югре и на Ямале поражают своими масштабами. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в Сургут.

Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова побывали в окружном Центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии и Сургутском центре адаптивного спорта. Эти очень важные для автономного округа социальные объекты построены в рамках программы "Сотрудничество".

"Строительство операционно-реанимационного корпуса по программе "Сотрудничество" началось в 2013 году и было успешно завершено в 2017 году. В результате мощность окружного кардиологического диспансера увеличилась до 200 коек. Наш центр - это семиэтажное здание общей площадью 8 тысяч квадратных метров. В приемном отделении предусмотрено разделение потоков пациентов, поступающих в плановом и экстренном порядке, в результате среднее время ожидания госпитализации снижено в три раза и составляет 22 минуты, а при экстренной госпитализации не превышает 10-12 минут. Ежедневно в приемный покой обращается около 15-20 пациентов, каждый третий из них - в экстренном порядке", - рассказал исполняющий обязанности главного врача Александр Соболев.

Центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии специализируется на оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Александр Моор и Наталья Комарова осмотрели приемное отделение и отделение анестезиологии и реанимации. По словам Александра Соболева, в 2017 году в центре выполнили более 600 операций пациентам с нарушениями ритма сердца, что на 12% больше, чем за 2016 году. В первом полугодии 2018 года провели около 350 оперативных вмешательств.

В Сургутском центре адаптивного спорта Александр Моор и Наталья Комарова побывали на тренировках фехтовальщиков на колясках, легкоатлетов и любителей силовых видов спорта, пообщались с заслуженными мастерами спорта России Евгением Малых и Дмитрием Душкиным, а также с другими атлетами с ограниченными возможностями здоровья.

"Мы поставили на паралимпийские виды спорта, потому что это самый эффективный способ социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Работа центра построена на инклюзивном обучении - спортсмены с ограниченными возможностями здоровья принимают в свою семью людей, которые хотят заниматься физкультурой и спортом. И мы видим, что технология хорошо работает", - рассказала Наталья Комарова.

В Центре адаптивного спорта на площади около 10 тыс. кв. м обустроены легкоатлетический манеж с беговыми дорожками, секторами для прыжков в длину и высоту, метания ядра, дисков, копья, а также тренажерный зал. В спортивном комплексе одновременно могут заниматься до 200 человек, в целом же пропускная способность объекта центра - 860 человек в день.

"Ценность этого объекта нельзя измерить никакими деньгами. Достаточно посмотреть на эмоции людей, которые здесь занимаются. В Тюменской области мы тоже уделяем внимание развитию спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, но опыт Югры в этой сфере нам очень интересен", - сказал Александр Моор.

По мнению Натальи Комаровой, программа "Сотрудничество" доказала свою состоятельность.

"Это один из ресурсов для реализации наших планов развития. В рамках программы в автономном округе уже построено, например, 14 объектов здравоохранения, в том числе онкологический центр и окружная больница в Пыть-Яхе. Продолжается возведение крупного медицинского центра в Нижневартовске. Приобретаются помещения для поликлиник", - рассказала она.

Программа сконструирована таким образом, что у органов власти Югры, Ямала и Тюменской области есть возможность, учитывая внешние обстоятельства, повышать ее эффективность, отметила Наталья Комарова.

"В рамках программы "Сотрудничество" может быть профинансировано строительство социальных объектов, которые необходимы жителям автономных округов. Приоритеты определяют органы власти Югры и Ямала. Любой объект в сфере здравоохранения, образования или спорта, который окружные власти посчитают необходимым построить и предложат для финансирования за счет программы "Сотрудничество", мы будем рады поддержать", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко