На Сургутском ЗСК используют передовые технологии для выпуска дизельного топлива

Фото службы по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром и переработка" Фото службы по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром и переработка"

В период летних остановочных ремонтов на комплексе по облагораживанию моторных топлив Завода по стабилизации конденсата им. В. С. Черномырдина выполнены мероприятия по оптимизации технологического процесса выпуска дизельного топлива.

Как сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром и переработка", в частности, оптимизирована схема загрузки катализаторов на секции 200 (установка гидроочистки и депарафинизации дизельной фракции) с применением катализатора компании Axens - лидера мирового рынка в каталитической отрасли.

Ранее катализаторы были испытаны в условиях двухреакторной установки с привлечением специализированных организаций, что позволило выявить наиболее оптимальные условия эксплуатации, которые позволяют выпускать товарную продукцию наивысшего качества.

Уникальный состав сырья с наличием минимального количества серы в дизельных фракциях, а также современная технология гидроочистки и депарафинизации позволяют получать на заводе топливо для использования в холодных и арктических климатических зонах. В настоящее время дизельное топливо Сургутского ЗСК соответствует высшему экологическому классу технического регламента Таможенного союза (К5) и имеет предельную температуру фильтруемости не выше минус 44°С (евростандарт). На практике этот показатель ниже на 2-5°С, что значительно снижает риски при эксплуатации автомобильной техники в холодном климате и обеспечивает популярность на рынке, особенно в условиях низких температур.

Дизельное топливо отгружается потребителям Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области, а в летний период - жителям отдаленных территорий Ямала в рамках государственной программы "Северный завоз".