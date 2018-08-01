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Судьбой юного попрошайки из Нижневартовска заинтересовались следователи

Происшествия, 12:37 24 августа 2018

sledcom.ru

Проверка по факту нахождения в социально опасном положении 11-летнего мальчика проводится в Нижневартовске, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

На федеральном телевидении вышла программа, в которой обсуждалась история 11-летнего мальчика из Нижневартовска, который не посещает школу, занимается попрошайничеством, периодически не ночует дома. Мама мальчика не работает, отец проживает в другом городе и не платит алименты на содержание сына.

Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и в органах внутренних дел, мама мальчика неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# Нижневартовск , проверка , ребенок

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