Сотрудники ДПС усилят контроль на трассах Тюменской, Свердловской областей, Югры и Ямала

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Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов проведут профилактическое мероприятие "Трасса" с 25 по 30 августа.

Инспекторы ДПС, в первую очередь, будут нацелены на профилактику грубых нарушений ПДД: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, сообщает управление МВД по ХМАО.

Для профилактики автоаварий по причине "сна за рулем" запланировано привлечь представителей Центров медицины катастроф. Медицинские работники измерят давление, проверят пульс и оценят общее состояние водителей, для выявления утомленного состояния.

В рамках "Трассы" полицейские проведут профилактические беседы с автовладельцами о необходимости соблюдения режима труда и отдыха при управлении транспортным средством, использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, напомнят о последствиях нарушения установленной скорости, правил обгона. Водителям-транзитникам продемонстрируют фото и видео материалы с мест ДТП, вручат тематические памятки.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость внимательного поведения на дороге. Управляя автомобилем, необходимо выбирать безопасную скорость движения, учитывать дорожные и метеорологические условия, воздерживаться от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также обязательно использовать ремни безопасности при перевозке людей и детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних.