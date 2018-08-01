Глава Минтруда пообещал проработать качество коммуникации ПФР с населением

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Глава Минтруда Максим Топилин пообещал проработать качество коммуникации Пенсионного фонда с населением, чтобы информация ПФР о будущих пенсиях была более понятной и точной, сообщает "РИА Новости".

Одна из участниц парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы сообщила министру, что расчеты будущих пенсий не всегда понятны для населения. По ее словам, гражданин при обращении получает информацию на нескольких листах, которую невозможно понять.

"Что касается того, что Пенсионный фонд не всегда правильно отвечает на вопросы… По Пенсионному фонду поработаем, чтобы было проще объяснять", — заявил Топилин.

При этом он отметил, что на сайте ПФР существует пенсионный калькулятор, который делает все расчеты будущих пенсий предельно понятными.

"Безусловно, есть много отдельных льгот: для северян специфика, для селян специфика, для творческих работников специфика, для космонавтов специфика и так далее. Масса нюансов, конечно же, их просто не объяснить. Везде достаточно сложные существуют взаимозависимости, а если соблюдать общие правила, то они предельно просты", — добавил он.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.

Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.