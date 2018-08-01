В Тюмени обсудили проблемы формирования современной архитектурной среды

Фото "Тюмень - наш дом" Фото "Тюмень - наш дом"

Вопросы интеграции памятников культуры в современную городскую среду обсудили ведущие архитекторы Германии, Армении и Тюмени в областной научной библиотеке, сообщили в городской администрации.

Главный архитектор проекта "ИСТ" из Тюмени Елена Михайлова, говоря о возможности строительства в сложившейся исторической среде на примере Тобольска, отметила, что историческую часть старинных городов нельзя консервировать, город должен развиваться.

"В последнее время в Тобольске появилось много зелени. Но произошло это потому, что в течение последних 100 лет в исторической части города не появлялись новые здания. Мы видим те же очертания зданий, храмов. Новых зданий, которые бы формировали городскую среду, практически нет", – сказала она.

По словам профессора Бранденбургского технического университета Ирига Герхарда, в Германии застройка проектируется по высотной, горизонтальной линии. Местное законодательство запрещает в исторической части города строить здания выше 25 метров. При этом современные немецкие дома должны гармонично вписываться в архитектурный облик исторической части любого города.

"Проводя реконструкцию архитекторам недостаточно просто очистить фасады и элементы, украшающие старинные дома, необходимо тщательно изучить, каким способом в старину производились работы, проанализировать старинные фрески", – уточнил Ириг Герхард.

Кандидат архитектуры, заведующая кафедрой "Градостроительство" факультета архитектуры национального университета архитектуры и строительства Армении Мамян Заруи отметила, что в Тюмени красивая набережная, лог, круглая баня, сохранился масштаб в центре города, но, возможно, не хватает акцента. В ее родном Ереване, которому три тысячи лет, их множество, и в то же время старина вовсю переплетена с современными зданиями из стекла и бетона. Там сохранилась древнейшая достопримечательность – крепость Эребуни, оперный театр. Из достопримечательностей средних веков сохранились церкви, а жилая застройка представлена 19 -20 веками.

Доктор технических наук, проректор по научной и инновационной деятельности Тюменского индустриального университета Яков Пронозин рассказал, как сохраняется культурное наследие на примере каменного и деревянного зодчества Тюменской области.

Всего, по его словам, в областном центре 205 объектов культурного наследия. Восстанавливая памятники архитектуры, тюменские специалисты применяют новые технологии. Самое сложное – восстановить геометрию деревянного здания, остальное поддается обновлению. Так, от разрушения спасена Текутьевкая больница в Тюмени, в которой после ранения восстанавливал силы Григорий Распутин.

Яков Пронозин добавил, что в Тюмени действуют жесткие реставрационные нормы. Так, ни о каких надстройках на задании не может быть и речи, а вот заглубиться вниз – вполне перспективное направление в архитектуре, и новые технологии это вполне позволяют сделать.