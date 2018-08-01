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Тюменские учителя научились читать рэп

Общество, 11:21 27 августа 2018

мультицентра "Моя территория" | Фото: мультицентра "Моя территория"

Тюменские педагоги прочитали стихи из песни "Переплетено" известного рэпера Мирона Федорова (Оксимирона). Видеоролик с исполнением "Переплетено" от тюменских учителей можно посмотреть по ссылке, сообщает мультицентр "Моя территория".

Под ритмичный аккомпанемент ученика школы № 27 и битбоксера Саввы Кошкарова учителя прочитали часть первого куплета рэп-композиции. Также педагоги приняли участие в квизе "Рэпер или поэт". Ведущий читал строчки из произведений поэзии 20 века и из песен рэп-исполнителей, а участникам необходимо было угадать, какому поколению принадлежат стихи.

Кроме того, учителя участвовали в викторине, где отвечали на вопросы о молодежных трендах. В завершение экскурсии участники написали, какие современные тенденции и инструменты будут использовать в образовательном процессе, и отправили свои записки в капсулу времени, которую вскроют на педагогическом форуме в августе 2019 года.

Напомним, 200 тюменских педагогов стали гостями молодежных организаций города в рамках педагогического форума "Стартовая четверть". Форум прошел в Тюмени с 20 по 26 августа. Учителя посетили пространство мультицентра "Моя территория", молодежный театральный центр "Космос" и центр развития регионального кино "Медиаполис".

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# мультицентр Моя территория , рэп , учителя

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