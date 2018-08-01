Три тюменских специалиста вышли в финал офлайн-программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ

фото strelkamag.com фото strelkamag.com

Тюмень названа одним из лидеров по количеству финалистов офлайн-программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ, инициированной ДОМ.РФ и Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" при поддержке Минстроя России.

Сразу три участника из Тюмени прошли отборочный этап программы, в котором участвовали 1 тыс. 377 человек и вошли в сотню финалистов.

Как сообщает пресс-служба АО "ДОМ.РФ", это ассистент кафедра архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета Анна Бухвалова, студент этого же вуза Александр Василюха и архитектор Евгений Жабрев.

"Отборочный этап программы позволил выявить талантливых и мотивированных специалистов в регионах, демонстрирующих желание работать в сфере городских изменений и связывающих свое стремление к самореализации с городами, в которых они живут, - считает директор института "Стрелка" Варвара Мельникова. - Развитие жилья и городской среды происходит на всем пространстве страны: от Владивостока до Калининграда. И эта городская трансформация затрагивает не только города - миллионники, но и малые и средние города России. Мы с нашими партнерами ДОМ.РФ и региональными администрациями видим большую потребность в людях, способных работать с новыми задачами по преобразованию и развитию городской среды".

Сто финалистов с сентября по декабрь пройдут интенсивное обучение в рамках четырех образовательных модулей, которые состоятся в Москве, а также в исследовательских поездках по городам России и Европы. Это, по мнению организаторов, даст им новый импульс для развития личностных и профессиональных качеств.

"У нас собралась действительно сильная команда участников, и мы рассчитываем, что после прохождения программы архитекторы останутся в своих регионах, смогут продвигать качественные городские проекты, сплотить вокруг себя профессиональные сообщества — отметила заместитель генерального директора Фонда Единого института развития и жилищной сферы Кристина Ишханова. — У участников есть интерес и желание как обучаться, так и развивать свои города. За четыре месяца участники узнают больше про сложившуюся практику в жилищном строительстве и развитии общественных пространств, смогут сравнить российский и международный опыт, и получить навыки управления проектами".

В число финалистов вошли практикующие архитекторы и градостроители, представители сферы государственного и муниципального управления, урбанистики и городской социологии из 50 городов России.

Лидерами по количеству участников, помимо Москвы, стали Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Уфа.