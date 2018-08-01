От удара током тюменку отбросило от щитка

| Фото: elektro-enot.ru | Фото: elektro-enot.ru

Тюменка пострадала от удара током, пытаясь включить свет в квартире 26 августа. В щитке произошел взрыв, отбросивший женщину в сторону, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

По телефону единой службы спасения – 112 о происшествии сообщил сын пострадавшей. Мальчик рассказал, что его маму ударило током и она потеряла сознание. Как выяснилось, женщина щелкала выключателем в щитке, пытаясь включить дома свет, и в какой-то момент произошел взрыв, от которого ее откинуло в сторону.

Через 11 минут на место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Медики констатировали у 35-летней женщины ожог руки – на правой ладони у нее появилось черное пятно, но никаких нарушений в работе сердца не обнаружили. Электрокардиограмма не показала паталогических нарушений, давление, пульс, частота дыхания были в норме.

Тем не менее пациентку доставили в ОКБ № 1, где за ее состоянием наблюдают врачи и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Всего за минувшие выходные, с 25 по 26 августа, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 477 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 530 пациентов.