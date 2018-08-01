Участники форума в Тюмени обсудят особенности работы с незрячей молодежью

В Тюмени стартовал областной открытый образовательный реабилитационный молодежный форум Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых «Будущее за нами» | Фото: www.utmn.ru В Тюмени стартовал областной открытый образовательный реабилитационный молодежный форум Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых «Будущее за нами» | Фото: www.utmn.ru

Областной открытый образовательный реабилитационный молодежный форум Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых "Будущее за нами" стартовал в Тюмени в реабилитационном центре "Родник". Мероприятие продлится до 30 августа, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Участниками форума стали инвалиды по зрению в возрасте от 18 до 25 лет. В их числе – активисты из Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

Почетными гостями форума станут сотрудники Московского культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Гости расскажут участникам об основных приоритетах работы с незрячей молодежью, а также поделятся новыми разработками в сфере спорта для незрячих.

Кроме того, в программе мероприятия пройдет несколько семинаров, на которых участники узнают об особенностях работы с оборудованием для профессиональной записи, науыатся работать в аудиоредакторах, обсудят особенности взаимоотношений с коллегами, вопросы занятости и семейных отношений.

В рамках форума запланированы также чемпионат спортивной игры "Волейбол для незрячих", интеллектуальный турнир "Музыкальный Challenge", тренинг "Будущее рядом" и другие мероприятия.