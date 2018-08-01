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Тюменскую область посетит вице-премьер Максим Акимов

Политика, 12:05 28 августа 2018

forumspb.com Максим Акимов | Фото: forumspb.com

Рабочая поездка заместителя председателя правительства России Максима Акимова состоится в Тюменскую область 28 августа.

Вице-премьер прибудет в Тобольск, где встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Моором, а также посетит промышленную площадку компании СИБУР и обсудит с представителями компании вопросы цифровизации промышленности на примере ООО "ЗапСибНефтехим". В обсуждении примут участие врио главы региона и председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

Кроме того, Максим Акимов проведет рабочее совещание, на котором рассмотрят участие Тюменской области в реализации национальных проектов.

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# Максим Акимов , СИБУР , Тобольск

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