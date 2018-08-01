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Тюменские единороссы предлагают сохранить региональные меры соцподдержки для женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет

Политика, 13:21 28 августа 2018

пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Проект закона о сохранении региональных мер социальной поддержки, ранее установленных для лиц пенсионного возраста, подготовила в качестве законодательной инициативы Депутатская фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы.

Об этом сообщил руководитель фракции Андрей Артюхов.

Предлагается, чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов и другие меры поддержки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Решение обратиться к фракции с тем, чтобы сохранить региональные меры социальной поддержки, было принято на заседании регионального политсовета, которое состоялось 28 августа. Также на заседании политсовета член фракции "Единая Россия" Фуат Сайфитдинов предложил проработать вопрос об отмене пенсионных преференций для депутатов Тюменской областной думы. Андрей Артюхов поддержал его предложение, сообщает .

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# Андрей Артюхов , Единая Россия , ЖКХ , льготы , облдума , соцподдержка , транспорт , Фуат Сайфитдинов

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