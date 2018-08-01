Минздрав: каждый третий ребенок переносит грипп ежегодно

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Каждый третий – пятый ребенок и пятый – десятый взрослый переносит грипп ежегодно, сообщает Министерство здравоохранения РФ.

Наиболее высокие показатели заболеваемости в эпидемические подъемы приходятся на детей и молодых взрослых. К группам особо высокого риска относятся: младенцы (новорожденные) и дети младше 2-х лет; беременные женщины; лица с хронической патологией органов дыхания, лица старше 65 лет и другие.

Опасность гриппа заключается не только в тяжелом лечении болезни, но и в грозных осложнениях, вызванных как самим вирусом гриппа: вирусная пневмония, отек, легких, менингоэнцефалит, так и связанных с присоединением бактериальных инфекций: отит, синусит, пневмония.

Самое эффективное средство в профилактике гриппа — вакцинация, которая проводится ежегодно за 2-3 месяца до начала сезонного подъема заболеваемости в рамках национального календаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета, а также может осуществляться за счет средств работодателей и личных средств граждан.

Вакцинация позволяет в несколько раз снизить риск заболевания и осложнений, а также социально-экономическую значимость инфекции в обществе в целом.

Подъем заболеваемости гриппом ежегодно начинается уже с ноября, а пик эпидемии приходится на период с декабря по март. Вакцинироваться лучше заранее, учитывая, что для формирования иммунитета после прививки требуется 2-3 недели. Лучше всего – в сентябре-октябре.

Вакцинация проводится бесплатно. Это безопасно. Вакцины от гриппа не содержат живых вирусных частиц, и поэтому не могут вызвать заболевание.