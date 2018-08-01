Президент пообещал сохранить в пенсионной системе льготы отдельным категориям тружеников

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Льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и других категорий населения, задействованных в работе на вредных производствах, предусмотрено сохранить при изменениях пенсионной системы в РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин в телеобращении 29 августа, сообщает РИА Новости.

"При проведении изменений нельзя действовать по шаблону. Что называется, просто чохом. Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей. Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий", — заявил президент.

Напомним, 16 июня на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект об изменениях в пенсионной системе России. 19 июля парламентарии приняли его в первом чтении. О необходимости изменений в системе президент решил напрямую поговорить с россиянами в формате телеобращения.