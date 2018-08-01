Ямальца осудили за жестокое убийство

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Мужчину, виновного в убийстве и ряде других тяжких преступлений, осудили в Лабытнанги, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

В августе 2017 года осужденный вместе со своим 25-летним знакомым (в отношении которого приговор уже вступил в законную силу), поссорился с 55-летним мужчиной, которого затем жестоко избили. Убедившись, что потерпевший скончался, злоумышленники закопали труп погибшего на свайном поле многоквартирного жилого дома. После чего, на автомобиле убитого проехали к месту его проживания и похитили из квартиры вещи и личные документы.

После совершенного преступления осужденный скрылся от полиции. Преступника задержали в мае 2018 года в Чите.

Суд приговорил мужчину к 19 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.